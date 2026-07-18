Reggio Emilia, ritrovati in Albania lettini rubati due anni fa da un circolo

"Se qualcuno va in vacanza a Capo Rodoni… ci saluti i nostri lettini! Sembra una battuta, invece purtroppo è tutto vero". Inizia così il post Instagram di Onde Chiare. Tutto è iniziato lo scorso anno, quando una conoscente dei gestori era in vacanza in Albania. La donna ha inoltrato foto e video al circolo chiedendo: "Ma questi non sono vostri?". Il post prosegue, poi, con una richiesta d'aiuto: "Verifiche, tempo e soldi spesi per cercare di riportare a casa ciò che ci è stato rubato. Oggi questo video, girato pochi giorni fa, mostra che quei lettini sono ancora nello stesso stabilimento balneare. Vorremmo solo capire come sia possibile che un furto da 45.000 euro, con i beni individuati e documentati da oltre un anno, non abbia ancora trovato una soluzione".