Ville di lusso, hotel esclusivi, cene stellate e serate di eccessi: così si consumano le vacanze dei ricchi in Costa Smeralda

A confermarlo è Gio Urso, imprenditore e PR milanese: "Chi ha voglia veramente di far serata non bada a spese". E le cifre lo dimostrano: "Si possono spendere 20, 30, 40mila euro", racconta, spiegando che durante la serata capita anche di regalare bottiglie da centinaia di euro a perfetti sconosciuti, solo per divertimento.