Ville di lusso, hotel esclusivi, cene stellate e serate di eccessi: così si consumano le vacanze dei ricchi in Costa Smeralda

Mentre per molti italiani organizzare una vacanza è diventato un problema economico, in Sardegna — e in particolare lungo la Costa Smeralda — c’è chi vive l’estate senza porsi limiti di spesa. Un mondo parallelo fatto di ville spettacolari, hotel esclusivi, cene stellate e serate all’insegna dell’eccesso.
A raccontarlo è un’agente immobiliare della zona, intervistata dall’inviata di "Zona Bianca". "Non si bada a spese. Molto spesso non c’è addirittura budget: se piace la villa, la prendono", rivela, spiegando che alcune proprietà possono arrivare a costare fino a 200mila euro al mese. E non si tratta solo dell’affitto: "Vengono richieste pulizie continue, lo chef, la baby-sitter e pure la maestra di nuoto che fa giocare i bambini in piscina".
Le ville sono le più prenotate, soprattutto quelle dotate di pontile privato, "perché chiaramente chi viene qui ha anche la barca". Chi non possiede un’imbarcazione, invece, la noleggia senza farsi troppe domande: rigorosamente di lusso, con cifre che possono arrivare a 15mila euro al giorno.
E se le giornate scorrono tra mare, relax e comfort, la notte cambia completamente atmosfera. Il lusso diventa ostentazione, tra champagne che scorre a fiumi e feste nei privé dei locali più esclusivi.
A confermarlo è Gio Urso, imprenditore e PR milanese: "Chi ha voglia veramente di far serata non bada a spese". E le cifre lo dimostrano: "Si possono spendere 20, 30, 40mila euro", racconta, spiegando che durante la serata capita anche di regalare bottiglie da centinaia di euro a perfetti sconosciuti, solo per divertimento.