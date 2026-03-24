Correggio (Reggio Emilia), aggressioni in strada senza motivo: arrestato un 20enne

"Senza motivo inizia a palpeggiarla, la bacia, le dice che sarà sua poi fortunatamente passa una volante dei Carabinieri: lui si distrae un attimo e mia figlia riesce a scappare", prosegue la donna che poi spiega come la denuncia sporta dalla sedicenne non sia bastata a fermare le immotivate aggressioni in strada. "Gli hanno dato un foglio di via con l'obbligo di restare lontano da noi almeno 1,5 chilometri ma purtroppo è rimasto in zona", afferma.