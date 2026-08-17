I militari del Ris di Cagliari hanno eseguito dettagliati sopralluoghi nella casa di Quartu e nel bar per stabilire la successione dei colpi esplosi e la posizione in cui si trovavano sia Alessandro Pintus che la moglie e il fratello. Proseguono l'attività investigativa sul fronte del movente, sul quale ancora non ci sono certezze, anche se da quanto emerso finora il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari.