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Cagliari, frontale tra due auto: morti nell'impatto due uomini di 46 e 38 anni

Le vittime viaggiavano a bordo di una Fiat Cinquecento che si è scontrata con una Jeep

12 Lug 2026 - 19:25
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© Ansa

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Carlo Cecconi, 46 anni, residente a Capoterra, e Mirko Sanna, 38 anni, di Cagliari, sono le due vittime del grave incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata sulla strada provinciale all'altezza di Uta, alle porte del capoluogo sardo. I due viaggiavano a bordo di una Fiat Cinquecento che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Jeep. Per entrambi non c'è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori. Nell'impatto sono rimaste ferite anche tre persone che si trovavano a bordo della Jeep. Due di loro, secondo quanto si apprende, sono fuori pericolo.

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