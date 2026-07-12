Scontro tra auto ad Andria: morto un 21enne, due feriti

Un giovane di 21 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica, sulla tangenziale di Andria in direzione Corato. Dei due feriti la più grave è una trentenne trasportata in codice rosso in ospedale, mentre le condizione dell'altro non sarebbero gravi. Tre le auto coinvolte: si tratta di una Citroen C3 che avrebbe tamponato una piccola utilitaria, sulla quale c'era la vittima, che dopo l'impatto avrebbe invaso la corsia finendo contro una 500 su cui viaggiava la 30enne rimasta ferita. Le auto sono state sequestrate. Indagini sono in corso da parte degli agenti della polizia di Stato.