Cagliari, 17enne travolta in mare da un barchino di migranti | Arrestato il presunto scafista

Cagliari, 17enne travolta da un barchino di migranti in fuga: arrestato il presunto conducente
© Carabinieri
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Una ragazza di 17 anni è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino a motore che trasportava 14 migranti in fuga. L'episodio è avvenuto in Sardegna, davanti alla spiaggia di Su Giudeu, a Chia. La giovane, una turista, stava nuotando quando è stata colpita dal barchino: soccorsa dai bagnanti, ha rischiato di annegare per il forte choc e trasferita d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture, ma non sarebbe grave.
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Gli occupanti del barchino hanno ripreso la corsa via mare nel tentativo di far perdere le proprie tracce, puntando verso la vicina spiaggia di Tuerredda, ma sono stati successivamente intercettati dai carabinieri. Sul posto è intervenuta anche una volante del Commissariato di polizia di Carbonia. Arrestato il presunto scafista, un 28enne algerino: il provvedimento è stato disposto dal sostituto procuratore di Cagliari Emanuele Secci dopo l'esame, da parte dei carabinieri, di diversi filmati che hanno ripreso l'incidente e lo sbarco dei migranti sulla spiaggia.