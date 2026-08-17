Cagliari, 17enne travolta in mare da un barchino di migranti | Arrestato il presunto scafista

Una ragazza di 17 anni è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino a motore che trasportava 14 migranti in fuga. L'episodio è avvenuto in Sardegna, davanti alla spiaggia di Su Giudeu, a Chia. La giovane, una turista, stava nuotando quando è stata colpita dal barchino: soccorsa dai bagnanti, ha rischiato di annegare per il forte choc e trasferita d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture, ma non sarebbe grave.