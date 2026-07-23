Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di giovedì a Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano. L'allarme è scattato intorno alle 5.45 quando la centrale operativa dei carabinieri è stata contattata dal 118 a seguito del ferimento di una donna di 47 anni in un'abitazione nella frazione costiera di Solanas. La vittima era stata raggiunta alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo subito dopo fuggito a bordo di un'auto. Poco dopo, alle 6.10, una seconda segnalazione al 118 richiedeva un intervento urgente in località Margine Rosso, a Quartu Sant'Elena, dove un'altra persona risultava colpita da un'arma da fuoco. La svolta è arrivata alle 6.15 quando un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver appena sparato alla moglie e al proprio fratello.