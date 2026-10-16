Marito e moglie trovati decapitati in casa a Modena, un'amica della coppia: "Litigi frequenti con il figlio, lo volevano fuori casa"

"Daniele è sposato e ha un figlio, e i genitori pretendevano che avesse una casa sua. Il papà, seppur adottivo, lo aveva cresciuto - prosegue la donna - Daniele è sempre stato affettuoso, anche con me. Ai genitori chiedeva soldi e la madre glie ne dava perché lui faticava a trovare un lavoro, diciamo che dove lo mettevano lui non ci stava. Sua madre gliele dava tutte vinte, era il suo unico figlio".