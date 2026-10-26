Milano, 84enne disabile muore nel suo appartamento in fiamme | Sentito un vicino di casa per possibile atto doloso

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Una donna di 84 anni con disabilità è morta a seguito dell'incendio scoppiato all'interno dell'appartamento in cui viveva in via Bottoni 16, zona Vigentino, periferia sud di Milano. Dopo averla estratta dall'abitazione, i soccorritori hanno tentato invano di rianimarla. L'incendio, oltre al decesso della donna, ha provocato anche il ferimento di altre cinque persone. Gli inquirenti sospettano che quanto accaduto sia riconducibile a un atto doloso e, per questo, hanno ascoltato un vicino di casa della vittima. Sul posto sono giunti sei mezzi del Comando di via Messina, pattuglie della polizia di Stato e personale del 118.
Le fiamme sono divampate in un complesso condominiale di edilizia popolare composto da sei piani. L'anziana abitava al secondo piano della Scala D e, a causa dell'incendio, il suo appartamento è andato completamente distrutto. I cinque feriti, tutti non gravi, sono stati trasportati nei pronto soccorso di vari ospedali del Milanese, tre di loro in codice giallo mentre gli altri due in verde. Tutti gli inquilini dello stabile sono stati evacuati a scopo prudenziale in attesa delle verifiche di agibilità da parte di vigili del fuoco.
Gli inquirenti sospettano che dietro a quanto accaduto possa esserci un atto doloso e, per questo, hanno ascoltato un vicino di casa della donna. Si tratterebbe di un 50enne italiano che è stato bloccato da altri condomini che abitano nel grande complesso di edilizia popolare. Al momento non ci sono ancora ipotesi di reato e i primi accertamenti sono volti a capire i rapporti tra l'uomo e la 84enne, eventuali legami di parentela, fatti pregressi, e se fosse in cura per problemi psicologici o meno. Sul caso indagano le volanti e la squadra mobile di Milano. "So che qualcuno ha dato fuoco alla porta della signora che era dentro, invalida a letto. Non si sa bene chi sia stato anche se tutti sappiamo chi è: è uno che abita qua", ha affermato un altro vicino di casa della donna.