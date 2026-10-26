Milano, 84enne disabile muore nel suo appartamento in fiamme | Sentito un vicino di casa per possibile atto doloso

Gli inquirenti sospettano che dietro a quanto accaduto possa esserci un atto doloso e, per questo, hanno ascoltato un vicino di casa della donna. Si tratterebbe di un 50enne italiano che è stato bloccato da altri condomini che abitano nel grande complesso di edilizia popolare. Al momento non ci sono ancora ipotesi di reato e i primi accertamenti sono volti a capire i rapporti tra l'uomo e la 84enne, eventuali legami di parentela, fatti pregressi, e se fosse in cura per problemi psicologici o meno. Sul caso indagano le volanti e la squadra mobile di Milano. "So che qualcuno ha dato fuoco alla porta della signora che era dentro, invalida a letto. Non si sa bene chi sia stato anche se tutti sappiamo chi è: è uno che abita qua", ha affermato un altro vicino di casa della donna.