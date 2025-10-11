Scoppia incendio in un condominio nel Milanese: tre morti

A perdere la vita nel rogo sono stati un uomo e una donna, rispettivamente di 88 e 85 anni, anziani genitori della terza vittima, il figlio 45enne. Lo hanno riferito i carabinieri del Comando provinciale di Milano che indagano sull'accaduto. Sul posto la Compagnia di Corsico (Milano) e la sezione investigativa dei Vigili del fuoco, che dovranno accertare le cause del rogo. L'appartamento è stato sequestrato.