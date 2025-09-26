Fara Gera d'Adda (Bergamo), donna non vedente salva l'anziana madre dal rogo in casa

Al momento dello scoppio del rogo, la figlia non vedente era al piano superiore con due cani, mentre al piano terra c'era l'anziana madre. La figlia, avvertito un forte odore di bruciato, ha subito dato l'allarme e portato in salvo la madre e i due cani prima che l'incendio si propagasse. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Treviglio e da Dalmine, insieme ai carabinieri della stazione di Fara Gera d'Adda che hanno messo in sicurezza l'area. L'abitazione è inagibile: come spiegano le testate locali, i danni riscontrati sono stati ingenti, ma grazie alla prontezza della donna non vedente nessuno è rimasto ferito.