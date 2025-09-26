Fara Gera d'Adda (Bergamo), donna non vedente salva l'anziana madre dal rogo in casa

La figlia, dopo aver sentito odore di bruciato, ha dato subito l'allarme. Ingenti i danni, ma nessun ferito
Una donna non vedente ha salvato l'anziana madre da un incendio nella loro abitazione. È accaduto nel pomeriggio di venerdì 26 settembre a Fara Gera d'Adda, in provincia di Bergamo. La villetta a due piani, abitata da madre e figlia, è stata interessata da un rogo, causato probabilmente da un cortocircuito elettrico. La donna non vedente, dopo aver sentito odore di bruciato, si è insospettita e ha quindi dato l'allarme, salvando la madre e i due cani.
Al momento dello scoppio del rogo, la figlia non vedente era al piano superiore con due cani, mentre al piano terra c'era l'anziana madre. La figlia, avvertito un forte odore di bruciato, ha subito dato l'allarme e portato in salvo la madre e i due cani prima che l'incendio si propagasse. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Treviglio e da Dalmine, insieme ai carabinieri della stazione di Fara Gera d'Adda che hanno messo in sicurezza l'area. L'abitazione è inagibile: come spiegano le testate locali, i danni riscontrati sono stati ingenti, ma grazie alla prontezza della donna non vedente nessuno è rimasto ferito.
Come riporta BergamoNews, anche il sindaco Raffaele Assanelli si è recato sul luogo dell'incendio insieme ai tecnici comunali. "Le due famiglie colpite hanno già un punto d'appoggio dai parenti perché un appartamento è risultato inagibile, mentre quello sottostante presenta rischi di sfondellamento", cioè di distacco e caduta di parti inferiori delle pignatte, di intonaco e di malta". Assanelli ha quindi ringraziato i soccorsi: "Voglio esprimere un sincero grazie ai vigili del fuoco, ai carabinieri e ai soccorritori per l'attenzione, la professionalità e la rapidità con cui sono intervenuti".
