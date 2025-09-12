Bologna, cane salva la vita a un ragazzo aggredito dal padre: arrestato un 50enne

I carabinieri hanno arrestato un 50enne a San Lazzaro di Savena (Bologna) accusato di tentato omicidio aggravato e incendio doloso dopo aver tentato di strangolare il figlio minorenne. Il ragazzo si è salvato grazie all'intervento di uno dei due cani di casa. L'allarme è scattato quando il minore ha chiamato il 112, chiedendo aiuto e riferendo che il padre aveva tentato di strangolarlo.