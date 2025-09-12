Bologna, cane salva la vita a un ragazzo aggredito dal padre: arrestato un 50enne

© Carabinieri
I carabinieri hanno arrestato un 50enne a San Lazzaro di Savena (Bologna) accusato di tentato omicidio aggravato e incendio doloso dopo aver tentato di strangolare il figlio minorenne. Il ragazzo si è salvato grazie all'intervento di uno dei due cani di casa. L'allarme è scattato quando il minore ha chiamato il 112, chiedendo aiuto e riferendo che il padre aveva tentato di strangolarlo.
Appena giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato l'abitazione avvolta dalle fiamme, poi domate dai vigili del fuoco, e due cani di grossa taglia, ma nessuna traccia di padre e figli. Il minorenne era già stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale scosso, ma in buone condizioni generali. Ai militari ha riferito di essere riuscito a mettersi in salvo solo grazie all'intervento di uno dei due cani, successivamente affidati a un canile.
Dopo aver compreso la gravità dei fatti, il padre si è costituito presso una stazione dei carabinieri raccontando di aver aggredito il figlio durante una discussione e di aver appiccato l'incendio nell'abitazione. L'uomo è stato quindi condotto in carcere.
