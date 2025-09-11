Usa, 70enne morde un pitbull per difendere il suo cane

"Non avevo altra scelta, peso 40 chili, non ho forza", ha detto la donna
Una donna di 70 anni, Shirley Pasamanick, ha morso un pitbull al collo per tentare di difendere il suo cane da un'aggressione. È accaduto a Orlando, in Florida, negli Stati Uniti, e a raccontare l'accaduto - sui social e alla stampa locale - è stata la stessa Pasamanick. La donna ha pubblicato il video dell'accaduto su Facebook e lanciato un appello: "Per favore, condividete cosicché la gente possa essere consapevole che episodi simili possono accadere ovunque. Il cane è spuntato dal nulla. Tremo ogni volta che vedo il filmato".
Pasamanick stava uscendo da un supermercato a Orlando, quando un pitbull si è avventato sul suo cane di 14 anni, Sparky. Nel video, si vede la donna tentare di difenderlo: prima con un morso ("Non avevo altra scelta, peso 40 chili. non ho forza") e poi con un bastone. Un uomo, ritenuto il proprietario del pitbull, è stato poi ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre portava via il cane al guinzaglio. "Se n'è andato senza nemmeno controllare come stavamo", ha dichiarato Pasamanick.
La donna ha riportato ferite sulla gamba, mentre Sparky presentava segni di morsi. Secondo quanto riporta People, che cita la stampa locale, le autorità stanno cercando di identificare il proprietario del cane.
