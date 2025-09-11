Usa, 70enne morde un pitbull per difendere il suo cane

Una donna di 70 anni, Shirley Pasamanick, ha morso un pitbull al collo per tentare di difendere il suo cane da un'aggressione. È accaduto a Orlando, in Florida, negli Stati Uniti, e a raccontare l'accaduto - sui social e alla stampa locale - è stata la stessa Pasamanick. La donna ha pubblicato il video dell'accaduto su Facebook e lanciato un appello: "Per favore, condividete cosicché la gente possa essere consapevole che episodi simili possono accadere ovunque. Il cane è spuntato dal nulla. Tremo ogni volta che vedo il filmato".