Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
allarme dato dall'altro figlio

Anziana mummificata a Bergamo, i vicini: "Sentivamo cattivo odore ma la figlia diceva tutto bene"

A "Morning News" la testimonianza di una donna: "Pensavo fosse disabitato quell'appartamento"

12 Set 2025 - 11:38

"L'odore c'era, c'era già da due anni fa quando sono venuta ad abitare qui e ha continuato a esserci". Sono le parole di una donna che vive nello stesso appartamento della sessantenne di Bergamo che ha tenuto in casa per un anno il cadavere dell'anziana madre. L'anziana, Francesca Pettinato, aveva compiuto 101 anni nel luglio 2024. La scoperta mercoledì pomeriggio, quando la polizia locale e i vigili del fuoco si sono presentati all'appartamento di via De Gasperi, dopo essere stati avvisati dall'altro figlio della donna il quale non aveva ricevuto risposte dalla sorella, che ora è attualmente ricoverata in Psichiatria.

Leggi anche

Ravenna, riscuote per dieci anni la pensione della madre morta: denunciata

Anziana trovata sepolta ad Arrone (Terni), la pensione "veniva ancora erogata" | Genero indagato per soppressione di cadavere

A "Morning News", la vicina racconta che la donna diceva che tutto andava bene. In realtà, la madre era morta da un anno ed era stata conservata sul letto: "Le persone del palazzo avevano già reclamato e l'amministratore aveva mandato dei solleciti per richiedere di non emanare cattivi odori nella scala - ha spiegato la signora Bruna a "Morning News". Non la conoscevo e non l'ho mai incontrata. Credevo che l'appartamento fosse disabitato, perché le tapparelle erano sempre abbassate e non ho mai visto un panno steso. I vicini, invece, mi hanno detto che ci abitavano due persone: una donna anziana con la figlia".

Leggi anche

Dramma della solitudine nel Milanese: cadavere sul divano, donna morta da settimane

Lanusei, trovato in un campanile cadavere mummificato: era anziano scomparso nel 2023

Sul posto è poi intervenuta la Scientifica per i rilievi. La salma dell'anziana, ormai mummificata, sarà sottoposta all'autopsia, ma dai primi accertamenti pare verosimile quanto riferito dalla stessa figlia alle forze dell'ordine, ovvero che il decesso della madre risalirebbe al settembre dell'anno scorso. Sentita dagli inquirenti, la sessantenne avrebbe comunque risposto alle domande in modo un po' confuso.

Ti potrebbe interessare

bergamo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema