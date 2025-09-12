Anziana mummificata a Bergamo, i vicini: "Sentivamo cattivo odore ma la figlia diceva tutto bene"

A "Morning News", la vicina racconta che la donna diceva che tutto andava bene. In realtà, la madre era morta da un anno ed era stata conservata sul letto: "Le persone del palazzo avevano già reclamato e l'amministratore aveva mandato dei solleciti per richiedere di non emanare cattivi odori nella scala - ha spiegato la signora Bruna a "Morning News". Non la conoscevo e non l'ho mai incontrata. Credevo che l'appartamento fosse disabitato, perché le tapparelle erano sempre abbassate e non ho mai visto un panno steso. I vicini, invece, mi hanno detto che ci abitavano due persone: una donna anziana con la figlia".