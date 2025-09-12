Anziana mummificata a Bergamo, i vicini: "Sentivamo cattivo odore ma la figlia diceva tutto bene"

A "Morning News" la testimonianza di una donna: "Pensavo fosse disabitato quell'appartamento"
"L'odore c'era, c'era già da due anni fa quando sono venuta ad abitare qui e ha continuato a esserci". Sono le parole di una donna che vive nello stesso appartamento della sessantenne di Bergamo che ha tenuto in casa per un anno il cadavere dell'anziana madre. L'anziana, Francesca Pettinato, aveva compiuto 101 anni nel luglio 2024. La scoperta mercoledì pomeriggio, quando la polizia locale e i vigili del fuoco si sono presentati all'appartamento di via De Gasperi, dopo essere stati avvisati dall'altro figlio della donna il quale non aveva ricevuto risposte dalla sorella, che ora è attualmente ricoverata in Psichiatria.
A "Morning News", la vicina racconta che la donna diceva che tutto andava bene. In realtà, la madre era morta da un anno ed era stata conservata sul letto: "Le persone del palazzo avevano già reclamato e l'amministratore aveva mandato dei solleciti per richiedere di non emanare cattivi odori nella scala - ha spiegato la signora Bruna a "Morning News". Non la conoscevo e non l'ho mai incontrata. Credevo che l'appartamento fosse disabitato, perché le tapparelle erano sempre abbassate e non ho mai visto un panno steso. I vicini, invece, mi hanno detto che ci abitavano due persone: una donna anziana con la figlia".
Sul posto è poi intervenuta la Scientifica per i rilievi. La salma dell'anziana, ormai mummificata, sarà sottoposta all'autopsia, ma dai primi accertamenti pare verosimile quanto riferito dalla stessa figlia alle forze dell'ordine, ovvero che il decesso della madre risalirebbe al settembre dell'anno scorso. Sentita dagli inquirenti, la sessantenne avrebbe comunque risposto alle domande in modo un po' confuso.
Commenti (0)