Anziana trovata sepolta ad Arrone (Terni), la pensione "veniva ancora erogata" | Genero indagato per soppressione di cadavere

La famiglia è originaria dell'Irpinia ed è giunta ad Arrone, in provincia di Terni, da qualche tempo. Gli investigatori stanno ora ricostruendo tutti i legami che la donna aveva e quali fossero i rapporti all'interno del nucleo: i carabinieri stanno sentendo diverse persone tra familiari, vicini e altri che la conoscevano. Sembra che l'anziana, di circa 70 anni, avesse anche altri figli che non vivevano con lei.