Arrone (Terni), il cadavere di una donna trovato sepolto accanto a una casa

Il corpo di una donna morta da tempo è stato trovato sepolto nel terreno adiacente a un'abitazione nella zona di Arrone (Terni). Sono in corso indagini coordinate dalla procura, che ipotizza l'occultamento di cadavere. Nel fascicolo non ci sarebbero al momento indagati. I magistrati hanno disposto accertamenti per chiarire le cause del decesso della donna, che potrebbe avere una settantina d'anni, e da quanto tempo sia avvenuto. Il corpo è stato portato all'istituto di medicina legale di Perugia per l'autopsia.