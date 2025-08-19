Logo Tgcom24
Cronaca
Arrone (Terni), il cadavere di una donna trovato sepolto accanto a una casa

La procura ipotizza l'occultamento di cadavere. Disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso della vittima, che potrebbe avere sui 70 anni

19 Ago 2025 - 09:47
© IPA

© IPA

Il corpo di una donna morta da tempo è stato trovato sepolto nel terreno adiacente a un'abitazione nella zona di Arrone (Terni). Sono in corso indagini coordinate dalla procura, che ipotizza l'occultamento di cadavere. Nel fascicolo non ci sarebbero al momento indagati. I magistrati hanno disposto accertamenti per chiarire le cause del decesso della donna, che potrebbe avere una settantina d'anni, e da quanto tempo sia avvenuto. Il corpo è stato portato all'istituto di medicina legale di Perugia per l'autopsia.

