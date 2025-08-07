Lanusei, trovato in un campanile cadavere mummificato: era anziano scomparso nel 2023

Il cadavere di Giancarlo Contu è stato individuato all'interno del campanile del Tempio Don Bosco di Lanusei, una struttura attigua all'Istituto Salesiano e utilizzata sporadicamente. La scoperta è avvenuta in modo casuale, mentre un tecnico stava effettuando controlli di routine all'impianto campanario. La posizione del corpo e lo stato avanzato della decomposizione lasciano pensare che il decesso possa risalire ai giorni successivi alla scomparsa. La chiesa non era stata oggetto di ispezioni approfondite durante le ricerche, e l'accesso alla torre era possibile solo attraverso un'apertura secondaria. La Procura ha disposto l'autopsia per accertare con esattezza la causa della morte, mentre gli agenti del commissariato locale hanno avviato accertamenti per ricostruire le ultime ore dell'uomo.