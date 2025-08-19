Logo Tgcom24
Cronaca
la vittima è un algerino di 28 anni

Napoli, cadavere su una spiaggia pubblica: indaga la polizia

19 Ago 2025 - 17:54
© Ansa

© Ansa

Il cadavere di un uomo è stato trovato nei pressi di un popolare lido pubblico del lungomare di Napoli, conosciuto come "Mappatella Beach", molto frequentato durante tutta l'estate. Stamani, intorno alle 6, è stata segnalata la presenza del corpo sulla spiaggetta. Sul posto è intervenuta la polizia che ora indaga sul caso. Dagli accertamenti è emerso che si tratta di un algerino di 28 anni, sul cui corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. Sarà l'autopsia a fare luce sulle cause della morte.

