Brindisi, recuperato il corpo senza vita di un sub al largo di Fasano

Il corpo senza vita di un sub 59enne, che risultava disperso da qualche ora, è stato ritrovato al largo di Torre Canne, marina di Fasano, nel Brindisino. L'uomo era uscito per una battuta di pesca quando è stato avvistato in difficoltà da un bagnante a riva che ha chiesto l'intervento della capitaneria di porto. Le ricerche hanno coinvolto la guardia costiera di Torre Canne e quella di Monopoli, il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e i colleghi del comando Provinciale di Brindisi e del distaccamento di Ostuni, coadiuvati da un elicottero. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dei fatti.