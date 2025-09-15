Canada, musicista vince una casa alla lotteria poche settimane dopo aver visto bruciare la sua

E invece, nello spazio di poche settimane, le fosche nubi alzate da quel rogo sembrano essersi diradate e anche quella demolizione che faceva tanta paura ora può essere vista come un nuovo inizio per la famiglia Drouin. "È una cosa che ti cambia la vita. Una coincidenza davvero strana, dopo le cose che sono accadute a me e alla mia famiglia nell'ultimo mese, poi vinci una casa. Quante probabilità ci sono?", ha chiesto incredulo Daniel. Ci pensiamo noi a dargli una risposta, quantomeno matematica. Calcolatrice alla mano, la possibilità di pescare un biglietto vincente su quattordicimila è pari allo 0,000714, con una percentuale che si attesta attorno allo 0,0071%. Cifre che autorizzerebbero a parlare di miracolo e che ci ricordano come a volte, fortunatamente, la sfiga non è l'unica a vederci benissimo.