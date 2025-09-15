Canada, musicista vince una casa alla lotteria poche settimane dopo aver visto bruciare la sua

Daniel Drouin aveva visto andare in fumo l'abitazione in cui viveva con i suoi figli. Non aveva più un tetto e saltava da un letto all'altro ma, quando tutto sembrava mettersi male, ecco arrivare un insperato colpo di fortuna
Chissà se lo scorso luglio Daniel Drouin, che di lavoro fa il musicista, non ha pensato almeno per un attimo alle parole di quel capolavoro che era Burning Down the House dei Talking Heads vedendo bruciare la sua, di casa. Più probabilmente in quel momento la sua testa era concentrata su questioni maggiormente pratiche, tipo dove andare a dormire dal giorno dopo e come fare con i suoi due figli. Fortunatamente però a volte la vita decide di assomigliare alla sceneggiatura di Frank Capra, regalando coincidenze insperate e dando argomenti a chi crede fermamente nel destino. Ecco quindi che, a poche settimane dal rogo che aveva danneggiato irreparabilmente la sua dimora di Alberton in Canada, Drouin si è ritrovato proprietario di un nuovo immobile, vinto a una lotteria cui a stento ricordava di aver partecipato.
Quel venerdì sera Daniel doveva esibirsi con la sua band. In attesa del concerto aveva quindi deciso di stendersi sul letto per riposare, quando la sua siesta venne interrotta dal trillo del telefonino. A chiamarlo dall'altra parte c'era Myron Yates, direttore esecutivo di Big Brothers Big Sisters, la realtà che aveva promosso una lotteria cui Daniel aveva partecipato, in realtà più per fare contenta la sua fidanzata. Il nostro aveva comprato quel biglietto da cinquanta dollari e poi lo ha dimenticato lì, nel portafogli, senza pensarci più: la sua casa era andata a fuoco, erano stati giorni complessi. Non c'era stato più il tempo di occupare la testa con altre distrazioni. Adesso però dall'altra parte della cornetta ecco spuntare questo Yates, che gli comunicava una vincita alla lotteria. Doveva solo scegliere quale premio riscuotere. Le opzioni erano due: 150.000 dollari o un cottage prefabbricato.
Sulle pagine social di Big Brothers Big Sisters si trova ancora un video che immortala il momento in cui Yates comunica a Drouin la lieta notizia. Il ragazzo comprensibilmente pensa subito che si tratti di uno scherzo di cattivo gusto. Ha appena perso la casa e qualcuno gli giura di aver appena vinto un cottage. Se non si tratta di una burla è una truffa bella e buona, pensa a ragione. Il direttore esecutivo di Big Brothers Big Sisters ha quindi il suo bel daffare per convincerlo che sì, proprio lui ha pescato il biglietto vincente tra i quattordicimila venduti. Solo dopo un po' di discorsi riesce alla fine nell'impresa. "Non è uno scherzo, sul serio", giura Yates al fortunato, a favore di telecamera. "Non ti faremmo mai una cosa del genere."
"Ho pensato che potesse essere uno scherzo telefonico... Ma non lo era. Dopo avermi fornito tutti i dettagli, mi ha richiamato solo per assicurarsi che capissi che non si trattava di uno scherzo", ha raccontato poi ai media canadesi un Drouin ancora sotto shock. Il 15 settembre avrà il primo appuntamento per vedere il suo nuovo cottage a Charlottesville. Non è ammobiliato ma in questo momento trovare un tavolino e un divano non sembra una priorità.
A Daniel ora importa in primis sapere di avere un tetto sopra la testa, dopo settimane in cui è saltato da un letto a un altro, chiedendo ospitalità a tutti i conoscenti che potevano aiutarlo. Grazie alla vincita insperata potrà soprattutto tornare a vivere finalmente con i suoi figli. Dopo l'incendio uno dei due bambini è stato affidato alle cure dei nonni mentre l'altro ha vissuto con una coppia di amici. E pensare che erano stati proprio i piccoli i primi ad accorgersi delle fiamme che divorarono la casa, in quella maledetta notte in cui tutte le loro certezze sembravano essere state ridotte in cenere.
E invece, nello spazio di poche settimane, le fosche nubi alzate da quel rogo sembrano essersi diradate e anche quella demolizione che faceva tanta paura ora può essere vista come un nuovo inizio per la famiglia Drouin. "È una cosa che ti cambia la vita. Una coincidenza davvero strana, dopo le cose che sono accadute a me e alla mia famiglia nell'ultimo mese, poi vinci una casa. Quante probabilità ci sono?", ha chiesto incredulo Daniel. Ci pensiamo noi a dargli una risposta, quantomeno matematica. Calcolatrice alla mano, la possibilità di pescare un biglietto vincente su quattordicimila è pari allo 0,000714, con una percentuale che si attesta attorno allo 0,0071%. Cifre che autorizzerebbero a parlare di miracolo e che ci ricordano come a volte, fortunatamente, la sfiga non è l'unica a vederci benissimo.
