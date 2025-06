Norvegia, in migliaia convinti di aver vinto la lotteria ma era solo un errore nel sistema

"L’importo, al momento della conversione in corone norvegesi, è stato moltiplicato per 100 invece di essere diviso per 100", ha fatto sapere la Norsk Tipping in un comunicato. La società, che gestisce la lotteria ha ammesso l'errore in serata, dopo aver fatto fantasticare per diverse ore migliaia di persone. I più scafati avevano comunque avuto subito qualche sentore dell'errore: notando come con pochi numeri presi non potessero arrivare a toccare certe vincite. Qualcuno, come la signora Lise Naustdal l'ha presa tutto sommato bene: "È stato un minuto davvero divertente", ha raccontato quando ha capito di non poter mettere sul proprio conto quasi 1,9 milioni di corone. Chissà invece l'umore della coppia di Herøy, convinta di aver guadagnato1,2 milioni di corone proprio mentre stava ristrutturando casa.