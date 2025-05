Norvegia, uomo si sveglia e trova una enorme nave cargo incagliata nel suo giardino

Non succede tutti i giorni di svegliarsi e trovare nel proprio giardino una nave cargo incagliata a pochi passi da casa. Il curioso incidente è capitato in Norvegia. Johan Helberg, residente a Byneset, di primo mattino ha fatto la surreale scoperta: l'imbarcazione NCL Salten, lunga 135 metri, si era infatti incagliata nella notte a soli sette metri dalla sua camera da letto, nel Trondheimsfjord. L'uomo, che dormiva beatamente al momento dell'impatto, è stato svegliato dai vicini in preda al panico. Fortunatamente non ci sono stati feriti né a terra, né tra i 16 a bordo e l'abitazione non ha subito alcun danno.