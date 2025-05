Le città più attrattive del mondo? Le italiane sono messe malissimo

L'Istituto di analisi britannico Oxford Economics stila ogni anno la classifica delle città più attrattive, in termini economici e di investimenti, analizzando cinque macro criteri: economia, capitale umano, qualità della vita, ambiente e governance. Valutati tutti i fattori, il podio è forse il più prevedibile: New York svetta in particolare per la forza della sua economia, Londra per il capitale umano e Parigi per la qualità della vita. Nel dettaglio, la Grande Mela si impone per la grande concentrazione di finanza, tecnologia e settori creativi; la capitale britannica è la più brava di tutte ad attrarre i talenti di tutto il mondo, grazie soprattutto alle sue Università; e sulla riva della Senna la qualità della vita non ha paragoni con nessun'altra città al mondo. Così sostiene la classifica.