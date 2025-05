Milano è la seconda città più "camminabile" del mondo

Milano viene definita (con qualche stereotipo) "nota per la moda e il caffè" ed è "perfetta per passeggiare. Ha più piste ciclabili di qualsiasi altra città al mondo, con ben 1.941.010 km accessibili; senza contare che l'80% della sua popolazione vive entro un chilometro da servizi sanitari e scolastici", riferisce la ricerca di Compare the Market. E se i milanesi non dovessero essere troppo d'accordo, va ricordato che la ricerca è pensata soprattutto per i turisti.