Mobilità, il 42% degli italiani vorrebbe utilizzare di più i mezzi pubblici

Motivazioni per una mobilità sostenibile

Il 27% degli italiani vorrebbe integrare il trasporto pubblico con sharing mobility o con veicoli di micromobilità condivisi. Tra le cause più citate per il mancato uso dei mezzi pubblici, c'è la limitata disponibilità di orari e i lunghi tempi di percorrenza. Sono motivazioni che valgono per il 55% degli europei, ma soprattutto per il 63% degli italiani.