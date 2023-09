Sciopero dei mezzi lunedì 18 settembre: ecco modalità e orari città per città

Sarà una giornata per il trasporto urbano in tutta Italia: prevista una mobilitazione a livello nazionale dei dipendenti del trasporto pubblico

Il trasporto pubblico si fermerà lunedì 18 settembre in diverse città italiane.

I sindacati, che si sono detti pronti a cancellare lo sciopero se verranno convocati dal ministero del Trasporti, chiedono anche una maggiore attenzione all'efficienza del parco-mezzi. Ecco gli orari e le modalità dello sciopero nelle principali città italiane.

Roma

Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac e l'intera rete RomaTpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Dalla notte del 17 settembre non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n"). È invece GARANTITO il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Milano

A Milano lo sciopero coinvolgerà autobus, tram e treni delle cinque linee metropolitane Atm. Lo sciopero avrà effetti dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, riporta la stessa Atm. La fascia oraria garantita va dalle 15 alle 18. Sempre lunedì 18 settembre per 24 ore si fermano in Lombardia i dipendenti della compagnia di bus Autoguidovie che sono iscritti a Osr Faisa-Cisal. A San Vittore Olona aderiscono gli autisti di Movibus.

Napoli

L'Azienda Napoletana Mobilità ha fatto sapere le fasce di garanzie di bus, metropolitana Linea 1 e funicolari. Nel dettaglio:

Tram, bus, filobus: il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Metropolitana Linea 1: prima corsa da Piscinola ore 6:30 e da Garibaldi ore 7:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 9:10 e da Garibaldi ore 9:10. Il servizio ripartirà in ogni caso con la prima corsa pomeridiana da Piscinola prevista alle ore 17:03 e da Garibaldi ore 17:43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:34 e da Garibaldi alle ore 19:34. Funicolari di Mergellina, Centrale e Montesanto: ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50.

Resta chiuso l'impianto di risalita Chiaia, per il quale resta attivo il servizio navetta.

Torino

A Torino lo sciopero coinvolgerà i servizi della GTT nel cui sito si legge:

Servizio extraurbano, Servizio bus sostitutivo ferrovia sfmA - Torino - Aeroporto - Germagnano - Ceres: da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30.

Servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.

Servizio ferroviario sfm1 – Rivarolo-Chieri: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Genova

Per quanto riguarda il servizio di trasporto urbano Genova, il personale viaggiante si astiene dal lavoro per l'intera giornata, con il servizio garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 17.30 alle 20.30. Il restante personale incrocia le braccia per l'intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

Riguardo al servizio di trasporto provinciale, il personale viaggiante si astiene dal lavoro per l'intera giornata, il servizio è garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 17 alle 20. Il personale delle biglietterie si astiene dal lavoro dalle ore 9 alle 16.30. Infine la Ferrovia Genova Casella: il personale viaggiante e graduato incrocia le braccia per l'intera giornata, il servizio è garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Il personale della biglietteria si astiene dal lavoro per l'intero turno. Continuando la lettura, i dettagli dello sciopero di 4 ore Ugl a Genova e provincia.

Bologna

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.

Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Toscana

In tutta la regione Autolinee Toscane garantirà il servizio in due fasce orarie: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero.