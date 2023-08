Bonus trasporti 2023, nuove richieste dall'1 settembre: cos'è e a chi spetta

L'incentivo, utilizzabile per l'acquisto di abbonamenti mensili o annuali ai mezzi pubblici, non può superare i 60 euro. Ecco cosa c'è da sapere

Da metà agosto non era più possibile presentare la domanda a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili. Ora, con il nuovo click-day, è possibile ottenere il voucher fino a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti mensili (validi per uno o più mesi) o annuali. Ma a chi spetta e quale procedura bisogna seguire per ottenerlo? Ecco la guida .

Perché c'è un nuovo click-day - Come spiega il sito ufficiale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, prima dell'1 settembre 2023 non è più possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per il momentaneo esaurimento dei fondi previsti dal decreto legge n. 5 del 14 gennaio 2023.

È quindi possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8 dell'1 settembre per usufruire dei fondi residui, originatisi dal mancato utilizzo dei bonus richiesti ad agosto 2023.

In cosa consiste - Con "bonus trasporti" si intende un'agevolazione per l'acquisto di un abbonamento annuale, mensile o anche relativo a più mensilità ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o ancora per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, a esclusione - in quest'ultimo caso - dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Il valore del bonus - che viene determinato in base all'importo dell'abbonamento annuale o mensile che si intende acquistare - non può superare i 60 euro.

A chi spetta - Il bonus può essere richiesto da persone fisiche che, nell'anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore ai 20mila euro.

L'incentivo può essere richiesto per se stessi o per un minorenne a carico. Non è cedibile e non incide nel calcolo dell'Isee.



Validità - L'incentivo deve essere usato entro il mese solare di emissione, anche se si effettua l'acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo. Prima di richiederlo, bisogna consultare la lista dei gestori presso i quali è possibile utilizzare il bonus. L'elenco è disponibile online a questo sito, lo stesso per fare domanda.

Come richiederlo - Chi vuole fare domanda per ottenere l'incentivo, deve collegarsi a questo sito e procedere con la richiesta. È necessario possedere lo Spid con livello di sicurezza 2 (ossia il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati) o la Cie (ovvero la nuova Carta di identità elettronica, anch'essa utilizzabile per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione).

Bisogna poi compilare tutti i campi con i dati richiesti. Sarà richiesta l'autocertificazione del proprio reddito complessivo dell'anno 2022 attraverso la spunta di un'apposita casella. Non è necessario presentare l'Isee. Si dovrà inoltre indicare il gestore del servizio di trasporto presso cui si vorrà usare il bonus. Non è prevista una modalità alternativa di accesso alla piattaforma per chi non ha lo Spid o la Cie.