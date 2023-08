Arriva il reddito energetico: cos'è e a chi spetta

Duecento milioni di euro per permettere alle famiglie in disagio economico di risparmiare sulla bolletta , installando pannelli solari nella propria casa.

Anzitutto, i 200 milioni di euro sono destinati in gran parte al Mezzogiorno: l'80% delle risorse andrà infatti alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Il Fondo può inoltre essere incrementato con un versamento volontario da parte di amministrazioni centrali, Regioni e Province, ma anche di organizzazioni pubbliche e realtà no-profit.

Ma a quali famiglie è diretto l'incentivo? Come illustra il decreto, potranno accedere al finanziamento in conto capitale i nuclei familiari con Isee inferiore ai 15mila euro, oppure con Isee inferiore ai 30mila ma con almeno quattro figli a carico. Il costo medio di un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulatore va dai 18mila ai 25mila euro, e consente un risparmio del 75% sulla bolletta.

Gli impianti fotovoltaici dovranno essere di potenza nominale non inferiore ai 2 kilowatt e non superiore ai 6, o comunque non dovranno andare oltre la potenza nominale in prelievo sul punto di connessione. I pannelli dovranno essere realizzati su coperture, superfici, aree e pertinenze di cui il beneficiario sia titolare.

Chi gestisce il fondo? A gestire il fondo sarà il Gestore dei servizi energetici (Gse), la società pubblica che eroga i sussidi alle fonti rinnovabili.

"Con questo provvedimento perseguiamo un doppio fine: quello sociale di sostegno alle fasce più indigenti e allo stesso tempo quello ambientale, perché promuoviamo l'utilizzo di energia rinnovabile. È una nuova risposta del governo per concretizzare una reale ed equa sicurezza energetica", ha dichiarato il ministro Pichetto. Secondo i dati dell'Istat, l'8,9% delle famiglie residenti in Italia è in povertà energetica.