Decreto Omnibus, ok del Cdm: +20% delle licenze taxi e stop al tetto dei 240mila euro per i super esperti del Ponte sullo Stretto

Il provvedimento contiene le nuove norme su incendi, taxi e 8 per mille alle tossicodipendenze. Novità anche per il caro-voli: vietata la fissazione dinamica delle tariffe

Per quest'ultimo, il decreto stabilisce che le città metropolitane, i capoluoghi e i comuni sede di aeroporti internazionali possono bandire il concorso straordinario, sino a un incremento del 20% rispetto alle licenze esistenti, aperto a nuovi operatori, con una procedura più celere, certa e semplificata, rispetto all'assetto normativo previgente. Approvata anche la deroga al tetto dei compensi (240mila euro) per i super esperti che lavoreranno per la realizzazione del Ponte sullo Stretto , una norma fortemente voluta dal Mit di Matteo Salvini , per garantire il coinvolgimento dei migliori professionisti.

Taxi - Per quanto riguarda i taxi, è esclusa l'ipotesi di cumulabilità delle licenze definitive. Analoghe semplificazioni e accelerazioni sono previste per le procedure inerenti le licenze temporanee, prorogabili per 24 mesi. Per l'acquisto dei taxi necessari all'esercizio delle nuove licenze è previsto il raddoppio dell'Ecobonus, stesso beneficio riconosciuto agli NCC. Viene infine sburocratizzato lo strumento della doppia guida per affrontare i picchi turistici con la massima efficacia e semplicità per gli operatori.

Caro-voli, stop algoritmo e profilazione collegamenti isole - Per contrastare il caro-voli, nel dl Asset viene vietata la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree, modulata in relazione al tempo della prenotazione se la fissazione è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole e avviene o durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale e se conduce a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200% superiore alla tariffa media del volo.

Viene inoltre considerata "pratica commerciale scorretta" l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe - da e per le isole, ossia laddove sussistono esigenze di continuità territoriale - basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporti un pregiudizio economico. Infine, le compagnie dovranno sempre informare l'utente, per gli acquisti di biglietti online, circa l'utilizzo di strumenti di profilazione.

Golden power si rafforza - Il decreto Asset approvato dal consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, contiene anche norme in materia di golden power per monitorare il trasferimento all'estero di tecnologia particolarmente critica, anche quando questo trasferimento avvenga infragruppo. Con le norme si autorizza l'esercizio dei poteri speciali quando gli atti e le operazioni riguardino l'intelligenza artificiale, i macchinari per la produzione di semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare.

Previsti 700 milioni per la microelettronica - Inoltre, il decreto anticipa alcune misure urgenti del più vasto Piano Nazionale per la Microelettronica, destinando al settore circa 700 milioni di euro. In particolare, viene istituito un credito di imposta maggiorato per la ricerca e lo sviluppo nel settore dei semiconduttori. Viene cofinanziata la Chips Joint Undertaking, iniziativa pilota promossa tramite il Chips Act Eu che sosterrà tutte le misure di ricerca accademica e industriale nella microelettronica e le cui prime call avverranno in autunno.

Contro la delocalizzazione più tempo per recupero incentivi - Per contrastare la delocalizzazione delle imprese, è prevista l'estensione a 10 anni del termine per il recupero incentivi per le grandi imprese che delocalizzano.