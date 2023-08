Ponte sullo Stretto, la società: la deroga per gli stipendi non riguarda il Cda

L'ipotesi della norma che deroga al tetto stipendi per la Società Ponte sullo Stretto di Messina riguarda l'assunzione di dipendenti.

Si parla quindi di ingegneri ed esperti con le massime competenze e non si tratta invece di presidente, a.d. e in generale del Consiglio d'amministrazione della società stessa. Così l'amministratore delegato Pietro Ciucci ha spiegato il senso della disposizione, annunciata per il Cdm in programma lunedì, sottolineando che la società assumerà 100 risorse da Anas e Rfi, aziende per le quali la soglia dei 240mila euro non è prevista.