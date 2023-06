Ponte sullo Stretto, Salvini: "Stanziamenti in legge di bilancio a ottobre"

L'obiettivo temporale, secondo il ministro, è quello di "aprire i cantieri nell'estate del 2024. Se l'inizio estate potesse trasformarsi in una tarda primavera sarei ancora più felice, nella primavera-estate 2024, come le stagioni di moda".

"Il Ponte è parte del sistema, la politica non si divida"

"Ventotto miliardi di cantieri in Sicilia e 28 miliardi di cantieri in Calabria e quindi l'argomentazione che si fa il Ponte sullo stretto e non le strade non regge - ha proseguito Salvini -. Il Ponte anni fa poteva essere una bellissima cattedrale nel deserto adesso invece fa parte di un sistema. Questo governo auspicabilmente ha qualche anno davanti, l'auspicio è che sulle opere pubbliche la politica non si divida".