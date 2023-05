Via libera al Senato, il ponte sullo Stretto di Messina è legge

Alluvione in Romagna, in salvo i tesori di Ravenna

Salvini: "Decisione storica"

Ora il ponte è "una decisione storica, definitiva, attesa da più di 50 anni" spiega Salvini. Quanto alla scelta di ripartire dal vecchio progetto del 2011, questa "metterà al riparo dai contenziosi miliardari che pendono da anni sulle nostre teste", come spiega anche il ministero in un elenco di Faq pubblicate appena approvato il decreto. E visto che "sarà il ponte di tutti gli italiani" si pensa a un concorso di idee per dargli un nome. Il decreto indica per l'approvazione del progetto esecutivo la data limite del 31 luglio 2024. Il ponte potrebbe essere transitabile nel 2032, nell'auspicio di Salvini.