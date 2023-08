Ponte sullo Stretto, stop al tetto agli stipendi dei manager della Società: scoppia la polemica |  Schlein: "Governo indecente"

Tra le opposizioni scoppia la polemica per lo stop al tetto di 240mila euro per gli stipendi dei manager della società Stretto di Messina Spa, incaricata di portare avanti i lavori per il Ponte sullo Stretto.

È quanto prevede l'ultima bozza del decreto "Asset e investimenti", che sarà esaminato lunedì dal Consiglio dei ministri. "Indecenti. Dicono che i salari non si fanno per legge, eppure fanno leggi per togliere il tetto massimo ai salari sopra i 240mila euro mentre affossano il limite minimo che chiediamo per non scendere sotto i 9 euro all'ora", ha commentato la segretaria del Pd Elly Schlein.