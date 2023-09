Mobilità, Iss: "Solo 4 italiani su dieci vanno a scuola o al lavoro a piedi o in bici"

Eppure poco più di 4 italiani su dieci lo fanno. Lo indicano i dati del Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute (Cnapps) dell' Istituto Superiore di Sanità (Iss), diffusi in occasione della settimana europea della mobilità che si celebra dal 16 al 23 settembre.

I dati dell'Iss Se nel biennio 2021-2022, il 42% degli adulti dai 18 ai 69 anni dichiara di aver usato la bicicletta o di essersi spostato a piedi per gli spostamenti quotidiani, solo il 19% risulta fisicamente attivo con la sola pratica della mobilità attiva, perché grazie a questa raggiunge i livelli di attività fisica raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (almeno 150 minuti a settimana). Il 23%, invece, risulta parzialmente attivo per mobilità attiva praticata perché si sposta a piedi o in bicicletta ma lo fa per meno dei 150 minuti raccomandati.

I benefici della mobilità attiva La mobilità attiva è associata a una significativa riduzione del rischio di mortalità per tutte le cause, soprattutto per tumore (in calo del 25%), in coloro che vanno in bicicletta: per chi pedala almeno 150 minuti a settimana la possibilità di morire si riduce del 10%. Si calcola che, nell'Unione europea, ogni anno più di 100.000 morti premature potrebbero essere evitate se ogni adulto andasse a piedi o in bicicletta per 15 minuti in più al giorno.

Suggerimenti per fare mobilità attiva L'iss suggerisce:

- Se la distanza non è eccessiva muoviti a piedi: cammina almeno 2,5km distribuiti in cinque giorni.

- Se ti muovi prevalentemente con i mezzi del trasporto pubblico, riservati un tratto del percorso da fare a piedi di almeno 1 km.

- Se vuoi utilizzare la bicicletta e la distanza è troppa, considera l’ipotesi di una "mobilità mista" ad esempio combinando treno o metro con tragitti in bicicletta, molti mezzi prevedono la possibilità di salire con biciclette, e-bike e bici pieghevoli.

- Se non puoi evitare di muoverti in automobile, parcheggia a una distanza di almeno 1 km dal luogo di arrivo e prosegui a piedi.