Beppe Sala: "A Milano ci sono ancora troppe auto, i cittadini usino i mezzi pubblici"

"Ci sono ancora troppe auto a Milano, bisogna usare di più i mezzi pubblici", è quanto ha ribadito il sindaco Giuseppe Sala confermando l'impegno della sua amministrazione nel perseguire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. In occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, in corso nel capoluogo lombardo, il primo cittadino ha illustrato alcune delle iniziative messe in campo per rendere Milano una città più sostenibile, partendo da misure concrete, tra cui un deciso potenziamento del trasporto pubblico.