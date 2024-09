I giovani oggi si muovono “sostenibili”: nel futuro c’è chi pensa all’auto di proprietà

Cammina, condividi, ricicla, ripara e riusa. Queste le cinque regole d’oro, secondo le nuove generazioni, per avere uno stile di vita amico del Pianeta. Il punto di partenza è la mobilità sostenibile: il 60% si “promuove” in termini di attenzione quotidiana alla riduzione delle proprie emissioni carboniche quando si muove da un luogo all’altro. Questo aspetto risulta quello più importante da curare - secondo il 39% - per ridurre il proprio impatto ambientale, seguito dalla raccolta differenziata (24%) e dal recupero/riuso degli oggetti (23%). Non manca, poi, chi pone più attenzione a comportamenti virtuosi come usare meno risorse - acqua ed energia in primis - per il benessere personale (8%) o prodotti cosmetici meno inquinanti (7%).