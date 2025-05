Censis: il 67% delle donne ha paura quando rientra a casa di sera | Stupri a +35% dal 2019, molestata una donna su quattro

Nel 2024 in Italia sono stati denunciati 2.388.716 reati, in crescita del 3,8% rispetto al 2019 e del 2% rispetto all'anno scorso. Siamo però ancora molto lontani dalla quota del 2014, con 2.812.936 reati, ed è ancora presto per valutare se la crescita a cui stiamo assistendo sia solo una piega congiunturale o se sia invece il segnale di un vero e proprio cambio di ciclo. Nel 2024 le rapine sono state 28.631, tra le quali 16.510 in pubblica via, cresciute del 24,1% rispetto al 2019. I borseggi denunciati nel 2024 sono stati 140.690, il 2,6% in più sul 2019, mentre gli scippi hanno toccato quota 13.474, il 7,9% in più sempre in riferimento al 2019.