Donne, in aumento i casi di stalking e le violenze sessuali

"Negli ultimi anni il fenomeno" della violenza sulle donne "ha assunto una dimensione allarmante per il numero delle vittime, sia in considerazione della giovane età delle stesse sia degli autori, evolvendo da fenomeno emergenziale a vera e propria piaga sociale" viene sottolineato nel report in cui si aggiunge che il trend dei reati commessi è in costante aumento. "Questa circostanza può, tuttavia, essere interpretata anche come conseguenza dell'introduzione di misure legislative di tutela delle vittime e di una loro crescente consapevolezza, che le induce a denunciare". Si ritiene che "non sono sufficienti gli strumenti normativi, ma è indispensabile un profondo cambiamento culturale".