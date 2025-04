Le migliori città da visitare, parola di Lonely Planet

TOLOSA, FRANCIA - Gallerie d’arte stimolanti in edifici industriali riconvertiti, una vivace vita nei caffè, una cucina di prim’ordine e una sana flânerie lungo le rive di fiumi e canali baciati dal sole rendono questa ‘Parigi in miniatura’ una meta incantevole per un weekend. Tolosa è in piena espansione (si prevede che la sua popolazione crescerà di 90.000 unità nel prossimo decennio), quindi ora è il momento giusto per godersi la sua accattivante art de vivre.



PUDUCHERRY, INDIA - Affacciata sul Golfo del Bengala nell’India del Sud, Puducherry (già nota come Pondicherry) richiama da sempre i visitatori con la sua architettura francese – la città fu una colonia della Francia fino al 1954 – e i suoi templi, chiese e centri spirituali. Inoltre è la città più vicina a Auroville, comunità sperimentale (spirituale ma non religiosa) con residenti provenienti da tutto il mondo. Ora, grazie a un ampio progetto di ripristino delle spiagge sabbiose erose dal mare, Puducherry si sta reinventando come una destinazione di richiamo anche per gli amanti della sabbia e del mare.



BANSKO, BULGARIA - Bansko, una cittadina incastonata tra le maestose vette dei Monti Pirin in Bulgaria, è da decenni una rinomata destinazione sciistica. Negli ultimi anni, tuttavia, una nuova tendenza l’ha trasformata in un punto di riferimento per i lavoratori a distanza. Rinomata in tutto il mondo come una delle migliori destinazioni per i nomadi digitali, richiama amanti delle attività all’aperto più emozionanti e professionisti provenienti da differenti contesti. Da località invernale, Bansko sta rapidamente diventando un paradiso per le vacanze e il lavoro tutto l’anno.



CHIANG MAI, THAILANDIA - Dai saluti che trascurano il ‘ciao’ e iniziano con ‘hai già mangiato?’ agli accesi dibattiti nazionali su quale verdura sia lecito aggiungere alla carne saltata nel wok con basilico, la cucina thailandese supera le distinzioni di dolce, acido, salato e speziato. E Chiang Mai porta la passione di questo paese per la gastronomia a un livello superiore. Potrete partecipare a tour culinari organizzati, ma se ne pianificherete uno per conto vostro, dai chioschi al mercato fino a una cena in un ristorante di lusso, sarà un’esperienza assai più gratificante e gustosa.



GENOVA, ITALIA - Come ogni città portuale, Genova è un mondo a sé. La potente vitalità del capoluogo ligure è racchiusa nella sua costa frastagliata e impervia. Chi conosce Genova la protegge gelosamente, temendo che con la notorietà possa perdere parte del suo fascino. Ma una città capace di allestire una potente flotta, accumulare ricchezze incalcolabili e trasformare il basilico in pesto merita la massima ammirazione.



PITTSBURGH, STATI UNITI - La più recente rinascita di Pittsburgh, città con profonde radici nella sua particolare posizione geografica, posta com’è alla confluenza di tre fiumi, e nella storia dell’immigrazione, è una realtà dinamica perfetta tra enclave etniche, omaggi a icone culturali come Andy Warhol e Roberto Clemente e una scena gastronomica trendy. Grazie ai suoi costi accessibili, la città è allettante, tranquilla e senza pretese. I sapori e il patrimonio culturale locale sono autentici.



OSAKA, GIAPPONE - La terza città più grande del Giappone risplende, letteralmente nei quartieri ricoperti di luci al neon, distinguendosi per vari aspetti. Ex porto commerciale, Osaka è nota per essere un polo artistico all’avanguardia, un fulcro della vita notturna con una fiorente scena LGBTIQ+, un paradiso gastronomico per tutti i gusti e per ospitare venditori di street food, locali di musica dal vivo e negozi di dischi tra i migliori del paese. Nel 2025 la città ospiterà l’Expo e avrà la seconda occasione di organizzare la migliore esposizione universale di tutti i tempi.



CURITIBA, BRASILE - Questa progressista metropoli nello stato di Paraná è da tempo leader nell’urbanistica e nello sviluppo sostenibile, e visitarla potrebbe farvi sentire un po’ più ottimisti riguardo alla mitigazione del cambiamento climatico. Le radici verdi di Curitiba furono piantate negli anni ’70, ma le iniziative in corso continuano a ispirare l’innovazione. Tra le più recenti figurano una piramide solare posta su un’ex discarica, giardini del miele ricchi di biodiversità collocati nei parchi urbani e un sistema di bike-sharing.