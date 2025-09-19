Catania, tenta rito satanico ma dà fuoco alla casa: denunciato 71enne

Secondo una prima ricostruzione, il 71enne avrebbe acceso il fuoco per praticare un rito satanico, ma per cause ancora da accertare la situazione gli sarebbe sfuggita di mano, tanto da causare l'incendio. L'uomo avrebbe sparso dentro casa del liquido infiammabile, che avrebbe determinato l'innesco dell'incendio: secondo i soccorsi, le fiamme erano potenzialmente in grado di provocare un'esplosione capace di far saltare in aria l'intero stabile, abitato da numerosi condomini. Il fuoco, che si è propagato in pochi secondi, ha rapidamente avvolto parte della casa, mettendo in serio pericolo la vita del 71enne e rendendo impossibile ogni tentativo di spegnimento autonomo. Una volta messo in sicurezza l'immobile, i poliziotti hanno denunciato il 71enne per incendio doloso e tentata strage. L'uomo ha dovuto far ricorso alle cure mediche in ospedale.