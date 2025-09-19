Catania, tenta rito satanico ma dà fuoco alla casa: denunciato 71enne

Le fiamme erano in grado di provocare un'esplosione capace di far saltare in aria l'intero stabile. Trovato e sequestrato un tavolo adibito ad altare, statuette raffiguranti demoni, una balestra e un machete
© Pixabay
Avrebbe acceso dei fuochi all'interno della sua abitazione per praticare un rito satanico, ma la situazione sarebbe degenerata rapidamente ed è divampato un incendio, spento dai vigili del fuoco intervenuti insieme alla polizia di Stato. È successo in un condominio a Catania. L'autore del gesto è un 71enne, che è stato denunciato per incendio doloso e tentata strage.
Gli agenti del commissariato Borgo Ognina sono intervenuti dopo la segnalazione al 112 e hanno raggiunto il condominio, dove hanno notato del fumo uscire dall'abitazione. Con l'aiuto dei vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell'appartamento, dove hanno trovato il 71enne in difficoltà per il fumo inalato. L'uomo è stato soccorso dai poliziotti che lo hanno accompagnato sul pianerottolo, in condizioni di forte disorientamento, ma senza ferite. Una volta domato l'incendio, gli agenti hanno ispezionato l'immobile, al cui interno l'uomo teneva ben sette bombole del gas.
Secondo una prima ricostruzione, il 71enne avrebbe acceso il fuoco per praticare un rito satanico, ma per cause ancora da accertare la situazione gli sarebbe sfuggita di mano, tanto da causare l'incendio. L'uomo avrebbe sparso dentro casa del liquido infiammabile, che avrebbe determinato l'innesco dell'incendio: secondo i soccorsi, le fiamme erano potenzialmente in grado di provocare un'esplosione capace di far saltare in aria l'intero stabile, abitato da numerosi condomini. Il fuoco, che si è propagato in pochi secondi, ha rapidamente avvolto parte della casa, mettendo in serio pericolo la vita del 71enne e rendendo impossibile ogni tentativo di spegnimento autonomo. Una volta messo in sicurezza l'immobile, i poliziotti hanno denunciato il 71enne per incendio doloso e tentata strage. L'uomo ha dovuto far ricorso alle cure mediche in ospedale.
In una delle stanze dell'appartamento, tutto tinteggiato di rosso, è stato trovato un tavolo adibito ad altare, sul quale sono stati trovati vari oggetti: una piramide di legno, alcune statuette raffiguranti demoni e personaggi di fantasia, un libro di stregoneria e degli amuleti. All'interno di uno sgabuzzino sono stati trovati una balestra, un machete e un bastone di legno di costruzione artigianale con una lama affilata. L'abitazione e tutti gli oggetti trovati sono stati sequestrati.
