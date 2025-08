Orrore in Francia, uomo ucciso, sventrato e disposto in croce: omicidio durante rito satanico?

Un ritrovamento drammatico sconvolge la Francia. Un uomo di 32 anni è stato scoperto senza vita in un parco di Pont‑de‑Metz, nei pressi di Amiens, con il corpo sventrato e posizionato in forma di croce. L'episodio, reso noto da fonti di polizia e confermato dai media locali, ha allarmato la comunità e spinto gli inquirenti a valutare l'ipotesi di un omicidio rituale. Mentre il parco è stato posto sotto sequestro, le autorità mantengono il massimo riserbo. Alcune fonti parlano di una messinscena inquietante, che richiama pratiche esoteriche. Intanto, le dichiarazioni contrastanti degli investigatori alimentano interrogativi. Non risultano precedenti simili nella zona, ma in passato in Francia si sono verificati casi legati a presunti riti satanici.