Ravenna, incendio in casa nella notte: morte madre e figlia

Una donna di 95 anni, Giuseppina Fiumi, e la figlia di 69 anni, Maria Teresa Santoni, sono morte in un incendio verificatosi nella notte, nella loro abitazione di Masiera, in provincia di Ravenna. I vicini sono stati i primi a intervenire cercando di spegnere le fiamme. Poco dopo sono giunti i vigili del fuoco. La 95enne era allettata e la figlia avrebbe tentato invano di salvarla. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti.