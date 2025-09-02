Logo Tgcom24
APERTA UN'INCHIESTA

Ravenna, incendio in casa nella notte: morte madre e figlia

Le due vittime avevano 95 e 69 anni: l'anziana era allettata e la figlia avrebbe tentato invano di salvarla. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti

02 Set 2025 - 12:15
© Vigili del Fuoco

© Vigili del Fuoco

Una donna di 95 anni, Giuseppina Fiumi, e la figlia di 69 anni, Maria Teresa Santoni, sono morte in un incendio verificatosi nella notte, nella loro abitazione di Masiera, in provincia di Ravenna. I vicini sono stati i primi a intervenire cercando di spegnere le fiamme. Poco dopo sono giunti i vigili del fuoco. La 95enne era allettata e la figlia avrebbe tentato invano di salvarla. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti.

Cadaveri carbonizzati

 L'apertura del fascicolo da parte della procura è un atto dovuto, in ragione degli accertamenti tecnici disposti dalla pm di turno Lucrezia Ciriello. Previsti anche un sopralluogo dei vigili del fuoco di Bologna nell'abitazione dove è avvenuta la tragedia e un accertamento medico-legale sui cadaveri, trovati carbonizzati. Le due donne sono state trovate nella stessa stanza, una su un letto e una per terra. 

Le ipotesi sulla tragedia

 Al momento la pista privilegiata resta quella dell'incidente, non è escluso possa essersi trattato di una sigaretta lasciata accesa. La presenza di tanti libri, ha poi agevolato le fiamme. Per chiarire ogni aspetto, verranno infine sentiti diversi testimoni tra cui i vicini e la signora domestica che aiutava le due donne.

