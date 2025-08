Milano, incendio in appartamento a Locate Triulzi: morta 59enne

Una donna di 59 anni è morta nella notte in seguito a un incendio scoppiato intorno alle 4:30 all'interno del suo appartamento nel Comune di Locate Triulzi, in provincia di Milano. Malgrado il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, non c'è stato nulla da fare per la donna che viveva da sola in casa. Inizialmente lo stabile è stato fatto evacuare a scopo precauzionale, ma le famiglie sono poi rientrate nei rispettivi appartamenti. Ancora da chiarire le cause che hanno portato allo sviluppo delle fiamme.