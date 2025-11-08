Incendio in un palazzo di sette piani a Milano: morta una donna

Un'anziana di 79 anni è morta in un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di venerdì in un palazzo di sette piani in via Bernardo Rucellai 20, a Milano. Ad alimentare le fiamme sarebbe stata una tenda dell'appartamento della donna. Non è ancora chiaro, però, l'innesco del rogo. I vigili del fuoco, intervenuti con sei squadre, dopo essere riusciti a spegnere le fiamme, hanno trovato il corpo della 79enne ormai senza vita all'interno dell'abitazione. I primi quattro dei sette piani del palazzo sono stati evacuati. Sei residenti sono stati visitati dal personale del 118, ma nessuno ha avuto bisogno di cure ospedaliere.