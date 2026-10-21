Studentessa Erasmus violentata a Milano, fermato un 31enne

C'è un fermo per lo stupro a Milano di una studentessa tedesca in Erasmus, che ha denunciato di essere stata violentata da due uomini nella zona del Parco Trotter. Si tratta di un cittadino peruviano di 31 anni, irregolare e senza fissa dimora, fermato martedì 20 ottobre con l'accusa di aver abusato della 21enne prima dell'alba di giovedì 15. Lo scrive l'Ansa, che cita fonti vicine all'inchiesta. A portare i carabinieri sulle tracce del 31enne è stato il ritrovamento di uno zainetto nella zona dell'aggressione. L'uomo è stato interrogato nell'udienza di convalida dal gip, che nelle prossime ore depositerà la decisione.