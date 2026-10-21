Studentessa Erasmus violentata a Milano, fermato un 31enne

C'è un fermo per lo stupro a Milano di una studentessa tedesca in Erasmus, che ha denunciato di essere stata violentata da due uomini nella zona del Parco Trotter. Si tratta di un cittadino peruviano di 31 anni, irregolare e senza fissa dimora, fermato martedì 20 ottobre con l'accusa di aver abusato della 21enne prima dell'alba di giovedì 15. Lo scrive l'Ansa, che cita fonti vicine all'inchiesta. A portare i carabinieri sulle tracce del 31enne è stato il ritrovamento di uno zainetto nella zona dell'aggressione. L'uomo è stato interrogato nell'udienza di convalida dal gip, che nelle prossime ore depositerà la decisione.
Fermato grazie a uno scontrino
All'interno dello zaino, gli investigatori hanno recuperato lo scontrino di un supermercato. L'analisi delle telecamere del negozio ha consentito agli inquirenti di isolare il volto del presunto aggressore, poi identificato grazie alla tesserina Sim di un telefono trovata all'interno dello zaino. Setacciati anche i filmati dei sistemi di videosorveglianza.
La violenza
Come raccontato dalla ragazza, la violenza sessuale sarebbe avvenuta attorno alle 4.45 del mattino in via Giacosa. La giovane, dopo il fatto, ha chiesto aiuto a due passanti, che hanno poi provveduto a lanciare l'allarme. La 21enne è stata poi trasportata alla clinica Mangiagalli per gli accertamenti del caso.