Milano, ragazza di 16 anni stuprata da un giovane conosciuto sul web

I fatti risalgono al 29 marzo scorso, in una zona poco lontana dalla casa della 16enne. Vittima e aggressore si sono incontrati dopo vari messaggi su Instagram. Il ragazzo, con qualche piccolo precedente per reati contro il patrimonio, dopo i primi baci scambiati consensualmente, avrebbe ignorato il "no" della giovane ad andare oltre: "Non voglio fare queste cose, non voglio" avrebbe detto. Dopo aver subito lo stupro, la sedicenne trova rifugio a casa di un'amica: "Mi ha stuprata" le confessa piangendo e in stato di shock. Tornata a casa farà lo stesso racconto ai genitori, i primi a denunciare quanto accaduto. In Questura mostra il profilo e la chat con il 22enne e, nuovamente, racconta quanto accaduto. L'identità del ragazzo vengono poi confermati sia dai ricordi della vittima (ascoltata in audizione protetta con delle psicologhe) che dalle telecamere della zona.