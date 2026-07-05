l'operazione medusa

Rete dello stupro online, 57 arresti in Europa: pianificavano violenze contro mogli e compagne

Gli indagati avrebbero organizzato aggressioni sessuali dopo aver drogato le vittime 

05 Lug 2026 - 20:05
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© -afp

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Le forze dell'ordine di sette Paesi europei hanno arrestato 57 persone accusate di far parte di una rete online che pianificava stupri ai danni di mogli e compagne, dopo averle drogate. L'operazione è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito con il supporto di Europol. Le indagini hanno fatto emergere un'organizzazione internazionale che utilizzava piattaforme web per organizzare e condividere le violenze.

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L'indagine Medusa

 L'inchiesta, denominata "Medusa", si è concentrata sui cosiddetti casi di "Drug-Facilitated Sexual Assault (Dfsa)", ovvero aggressioni sessuali commesse dopo aver somministrato sostanze alle vittime per renderle incapaci di opporre resistenza. Nel corso dell'operazione, condotta tra il 22 e il 24 giugno, gli investigatori hanno identificato complessivamente 156 persone tra presunti autori e vittime

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