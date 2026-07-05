Rete dello stupro online, 57 arresti in Europa: pianificavano violenze contro mogli e compagne

Le forze dell'ordine di sette Paesi europei hanno arrestato 57 persone accusate di far parte di una rete online che pianificava stupri ai danni di mogli e compagne, dopo averle drogate. L'operazione è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito con il supporto di Europol. Le indagini hanno fatto emergere un'organizzazione internazionale che utilizzava piattaforme web per organizzare e condividere le violenze.