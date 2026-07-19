Andrew e Tristan Tate, rispettivamente 39 e 38 anni, si erano trasferiti in Romania nel 2016. Lì, sei anni dopo, erano stati arrestati per la prima volta con l'accusa di aver organizzato un'ampia rete che attirava donne per poi sfruttarle sessualmente. Andrew, negazionista del cambiamento climatico, era finito in manette pochi giorni dopo uno scambio virale sui social con l'attivista Greta Thunberg. Le forze dell'ordine erano riuscite a rintracciarlo grazie al logo del cartone della pizza che stava mangiando in un video-insulto pubblicato sui social contro Thunberg. Il procedimento è tuttora in corso, ma è da tempo bloccato per ritardi procedurali e problemi legali. L'anno scorso gli inquirenti di Bucarest hanno concesso ai fratelli influencer di lasciare la Romania e i due, a bordo di un jet privato, si sono rifugiati in Florida.