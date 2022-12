Andrew Tate, l'ex kickboxer che aveva litigato con Greta Thunberg, arrestato per tratta di esseri umani e stupro

Andrew Tate arrestato per tratta di esseri umani e stupro: l'indagine

Secondo il comunicato diffuso dalla Direzione per le indagini sulla criminalità organizzata e il terrorismo della Romania i fratelli, insieme a due cittadini rumeni, "costituivano un gruppo criminale organizzato per commettere sul territorio della Romania, ma anche di altri paesi, come il Stati Uniti d'America e Gran Bretagna, il reato di tratta di esseri umani" attraverso il cosiddetto "metodo 'loverboy'", ovvero attirando le vittime con l'illusione di una relazione sentimentale per poi portarle nel distretto di Ilfov, in Romania, dove "esercitando atti di violenza fisica e coercizione mentale" attraverso "intimidazioni, sorveglianza costante e controllo" sono state "sfruttate sessualmente dai membri del gruppo" e "costrette a compiere atti allo scopo di produrre e diffondere attraverso piattaforme di social media materiale pornografico". Finora "sono state identificate sei vittime che sono state sfruttate sessualmente dal gruppo criminale organizzato" e che hanno confermato le accuse.